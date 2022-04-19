Соответствующее заявление обнародовал на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Это случилось 18 апреля – на 54-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Мы считаем, что сможем начать процесс обучения украинских военных обращения с гаубицами... Учения будут проходить за пределами Украины,

– объяснил Кирби.

Однако представитель Пентагона не сказал, где и когда будут проходить учения. Как ни сказал, кто именно их будет проводить. Заверил только, что это "вряд ли продлится много времени".

Кстати, 13 апреля Джо Байден заявил, что объявит о выделении Украине еще 750 миллионов долларов на военные нужды. При этом чтобы украинская армия скорее получила вооружение, это сделают по специальному решению.

Тогда источники Reuters рассказали, что в новом пакете помощи предположительно будут тяжелые наземные артиллерийские системы, включая гаубицы.

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