Відповідну заяву оприлюднив на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Це трапилось 18 квітня – на 54 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Військові США навчатимуть наших бійців

Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводження з гаубицями... Вишкіл відбуватиметься за межами України,

– пояснив Кірбі.

Однак представник Пентагону не сказав, де та коли відбуватимуться навчання. Як не сказав, хто саме їх проводитиме. Запевнив тільки, що це "навряд чи триватиме багато часу".

До речі, 13 квітня Джо Байден заявив, що оголосить про виділення Україні ще 750 мільйонів доларів на військові потреби. При цьому, щоб українська армія швидше отримала озброєння, це зроблять за спеціальним рішенням.

Тоді джерела Reuters розповіли, що в новому пакеті допомоги, ймовірно, будуть важкі наземні артилерійські системи, включаючи гаубиці.

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