Попередньо відомо, що представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти. Про це повідомили чиновники відомства.
Зауважте У Єрмака запропонували визнати Росію державою – спонсоркою тероризму
Держдеп США може визнати Росію державою – спонсоркою тероризму
Представники Держдепу США вивчають усі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити Росію державою, яка підтримує тероризм. За словами чиновника, процес може тривати кілька тижнів, перш ніж буде ухвалено рішення,
– мовиться у повідомленні.
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