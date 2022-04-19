Попередньо відомо, що представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти. Про це повідомили чиновники відомства.

Зауважте У Єрмака запропонували визнати Росію державою – спонсоркою тероризму

Держдеп США може визнати Росію державою – спонсоркою тероризму

Представники Держдепу США вивчають усі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити Росію державою, яка підтримує тероризм. За словами чиновника, процес може тривати кілька тижнів, перш ніж буде ухвалено рішення,

– мовиться у повідомленні.

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