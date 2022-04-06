Також Росію потрібно додати до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Це обмежить торгівлю з країною-окупанткою.

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Окрім того, необхідно відключити від SWIFT усю банківську систему Росії. Зокрема, "Сбєрбанк" та "Газпромбанк".

Також варто заборонити наземному транспорту (зокрема, залізничному) заходити на територію, яку контролює Росія. А транспорту, який належить росіянам або перевозить вантаж російських власників, – заборонити заходити до міжнародних портів.

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