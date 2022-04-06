Также Россию нужно добавить в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Это ограничит торговлю со страной-оккупанткой.

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Кроме того, необходимо отключить от SWIFT всю банковскую систему России. В частности, "Сбербанк" и "Газпромбанк".

Также следует запретить наземному транспорту (в том числе железнодорожному) заходить на территорию, которую контролирует Россия. А транспорту, который принадлежит россиянам или перевозит груз российских владельцев, запретить заходить в международные порты.

Важно – Сколько у России осталось денег и на сколько их хватит: смотрите видео