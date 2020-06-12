В 2020 году США выделят Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов в рамках программы "Инициатива помощи безопасности Украины".

Министерство обороны США назвало Украину "важным партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией", сообщает пресс-служба ведомства.

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Пентагон заверил, что Америка и впредь решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международных признанных границах.

Заметим, что ранее Пентагон заверил, что Украина получит предусмотренные 125 миллионов долларов, поскольку Киев достиг прогресса в реформах.

Новый пакет помощи включает:

мобильные радиолокационные системы;

десятки машин скорой помощи;

средства защищенной связи;

два патрульных катера.

Что известно о помощи США в сфере безопасности?Президент США Дональд Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает 250 миллионов долларов для Украины. Финансовую помощь выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".