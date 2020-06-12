В США назвали Украину важным партнером в стратегическом соперничестве с Россией
В 2020 году США выделят Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов в рамках программы "Инициатива помощи безопасности Украины".
Министерство обороны США назвало Украину "важным партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией", сообщает пресс-служба ведомства.
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Пентагон заверил, что Америка и впредь решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международных признанных границах.
Заметим, что ранее Пентагон заверил, что Украина получит предусмотренные 125 миллионов долларов, поскольку Киев достиг прогресса в реформах.
Новый пакет помощи включает:
- мобильные радиолокационные системы;
- десятки машин скорой помощи;
- средства защищенной связи;
- два патрульных катера.
Что известно о помощи США в сфере безопасности?Президент США Дональд Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает 250 миллионов долларов для Украины. Финансовую помощь выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".