У США назвали Україну важливим партнером у стратегічному суперництві з Росією
У 2020 році США виділять Україні військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів у межах програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні".
Міністерство оборони США назвало Україну "важливим партнером на передовій лінії стратегічного суперництва з Росією", повідомляє пресслужба відомства.
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Пентагон запевнив, що Америка і надалі рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародних визнаних кордонах.
Зауважимо, що раніше Пентагон запевнив, що Україна отримає передбачені 125 мільйонів доларів, оскільки Київ досяг прогресу у реформах.
Новий пакет допомоги включає:
- мобільні радіолокаційні системи;
- десятки машин швидкої допомоги;
- засоби захищеного зв’язку;
- два патрульні катери.
Що відомо про допомогу США у безпековій сфері?Президент США Дональд Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет на 2020 рік. Документ передбачає 250 мільйонів доларів для України. Фінансову допомогу виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".