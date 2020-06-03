С 16 июня 2020 года Министерство транспорта Соединенных Штатов Америки издало распоряжение, которым запретило принимать пассажирские самолеты авиакомпаний из Китая.

Такие действия являются реакцией Вашингтона на запрет Пекина возобновить прием самолетов из США. Об этом сообщило издание CNBC.

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Распоряжение пересмотрят, если управление гражданской авиации Китая позволит принимать американские авиакомпании на своей территории.

США запретили въезд в страну всем, кто в течение последних 2 недель посещал Китай, еще 31 января 2020 года. А в феврале большинство авиаперевозчиков США самостоятельно решили не летать в Китай.

В марте 2020 года КНР распорядились ограничить количество пассажирских рейсов для своих авиакомпаний до 1 в неделю.

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Также распоряжение Пекина "не дает американским авиаперевозчикам возобновить пассажирские рейсы в Китай", говорится в сообщении Министерства транспорта США.