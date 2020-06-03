З 16 червня 2020 року Міністерство транспорту Сполучених Штатів Америки видало розпорядження, яким заборонило приймати пасажирські літаки авіакомпаній з Китаю.

Такі дії є реакцією Вашингтону на заборону Пекіну відновити приймання літаків із США. Про це повідомило видання CNBC.

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Розпорядження переглянуть, якщо управління цивільної авіації Китаю дозволить приймати американські авіакомпанії на своїй території.

США заборонили в'їзд до країни, усім, хто протягом останніх 2 тижнів відвідував Китай, ще 31 січня 2020 року. А в лютому більшість авіаперевізників США самостійно вирішили не літати до Китаю.

У березні 2020 року КНР розпорядилася обмежити кількість пасажирських рейсів для своїх авіакомпаній до 1 на тиждень.

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Також розпорядження Пекіна "не дає американським авіаперевізникам поновити пасажирські рейси до Китаю", йдеться в повідомленні Міністерства транспорту США.