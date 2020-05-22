США не будут закрывать границы, даже в случае второй волны COVID-19

Дональд Трамп заявил, что США не собираются закрывать границы страны в случае новой волны коронавируса COVID-19. Глава США считает, что страна сможет "потушить этот пожар".

За словами американського президента, діятимуть в залежності від ситуації. Таку заяву американський лідер зробив під час візиту на завод Ford у Мічигані, передає CNBC.

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Очільник США порівняв пандемію з пожежами, які Штати можуть загасити.

Ми не закриваємо нашу країну, якщо США постраждає від другої хвилі коронавірусної інфекції. Ми збираємося загасити пожежі. Ми не збираємося закривати країну. Ми можемо загасити вогонь. Будь то тліюче вугілля або полум'я, ми його згасимо. Але ми не закриваємо нашу країну,

– підкреслив Трамп.

Чи буде друга хвиля COVID-19

Європейський центр запобігання і контролю захворювань зазначив, що перспектива другої хвилі коронавірусу у Європі зростає. Центр підкреслює, що чинна епідемія ще не закінчилася, хоча уряди багатьох країн вже послабили обмеження.

Раніше у ВООЗ спрогнозували можливість другої смертоносної хвилі пандемії. Водночас пік буде збігатися з іншими сезонними захворюваннями.

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