Трамп заявил о днях траура в США: как почтят американцев, погибших от COVID-19

Президент США Дональд Трамп приказал на три дня приспустить национальные флаги в память жертв пандемии коронавируса COVID-19. От первой волны эпидемии в США пострадали больше всего.

Про дні пам’яті глава Білого дому написав у своєму твіттері.

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Я приспущу прапори на всіх федеральних будівлях та національних пам’ятках впродовж наступних трьох днів у пам’ять про американців, яких ми втратили через коронавірус,

– мовиться у дописі Трампа.

Американський лідер додав, що 25 травня в країні також приспустять прапори. Цього разу на честь чоловіків та жінок, яких країна втратила у війнах.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

....On Monday, the flags will be at half-staff in honor of the men and women in our Military who have made the Ultimate Sacrifice for our Nation. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

Яка ситуація з коронавірусом у США: