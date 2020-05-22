Трамп заявил о днях траура в США: как почтят американцев, погибших от COVID-19
Президент США Дональд Трамп приказал на три дня приспустить национальные флаги в память жертв пандемии коронавируса COVID-19. От первой волны эпидемии в США пострадали больше всего.
Про дні пам’яті глава Білого дому написав у своєму твіттері.
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Я приспущу прапори на всіх федеральних будівлях та національних пам’ятках впродовж наступних трьох днів у пам’ять про американців, яких ми втратили через коронавірус,
– мовиться у дописі Трампа.
Американський лідер додав, що 25 травня в країні також приспустять прапори. Цього разу на честь чоловіків та жінок, яких країна втратила у війнах.
Яка ситуація з коронавірусом у США:
- Станом на 22 травня у США діагноз COVID-19 поставили 1 мільйону 620 тисячам 902 пацієнтам.
- Летальних випадків країні – найбільше у світі: аж 96 тисяч 354. Натомість одужали 382 тисячі 169 пацієнтів.
- Понад мільйон американців ще хворіє COVID-19, у важкому стані перебувають ще понад 17 тисяч людей.