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Трамп заявил о днях траура в США: как почтят американцев, погибших от COVID-19

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Президент США Дональд Трамп приказал на три дня приспустить национальные флаги в память жертв пандемии коронавируса COVID-19. От первой волны эпидемии в США пострадали больше всего.

Про дні пам’яті глава Білого дому написав у своєму твіттері.

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Я приспущу прапори на всіх федеральних будівлях та національних пам’ятках впродовж наступних трьох днів у пам’ять про американців, яких ми втратили через коронавірус,
– мовиться у дописі Трампа.

Американський лідер додав, що 25 травня в країні також приспустять прапори. Цього разу на честь чоловіків та жінок, яких країна втратила у війнах.

Яка ситуація з коронавірусом у США:

  • Станом на 22 травня у США діагноз COVID-19 поставили 1 мільйону 620 тисячам 902 пацієнтам.
  • Летальних випадків країні – найбільше у світі: аж 96 тисяч 354. Натомість одужали 382 тисячі 169 пацієнтів.
  • Понад мільйон американців ще хворіє COVID-19, у важкому стані перебувають ще понад 17 тисяч людей.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Дональд Трамп Новости США Новости политики
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