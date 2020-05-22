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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Трамп заявив про дні жалоби у США: як вшанують американців, загиблих від COVID-19

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Президент США Дональд Трамп наказав на три дні приспустити національні прапори у пам’ять про жертв пандемії коронавірусу COVID-19. Від першої хвилі епідемії США постраждали чи не найбільше.

Про дні пам’яті глава Білого дому написав у своєму твіттері.

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Я приспущу прапори на всіх федеральних будівлях та національних пам’ятках впродовж наступних трьох днів у пам’ять про американців, яких ми втратили через коронавірус,
– мовиться у дописі Трампа.

Американський лідер додав, що 25 травня в країні також приспустять прапори. Цього разу на честь чоловіків та жінок, яких країна втратила у війнах.

Яка ситуація з коронавірусом у США:

  • Станом на 22 травня у США діагноз COVID-19 поставили 1 мільйону 620 тисячам 902 пацієнтам.
  • Летальних випадків країні – найбільше у світі: аж 96 тисяч 354. Натомість одужали 382 тисячі 169 пацієнтів.
  • Понад мільйон американців ще хворіє COVID-19, у важкому стані перебувають ще понад 17 тисяч людей.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Жертви Коронавірус COVID-19 Дональд Трамп Новини США Новини політики
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