Недавно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский отметил, что в Украину нужно ввести миротворческую миссию НАТО, чтобы помочь в сопротивлении врагам. По его словам, Польша будет продолжать помогать бороться с оккупантами.

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Какая-либо из стран НАТО может отправить войска в Украину

Госпожа-посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что президент Джозеф Байден четко заявил, что не будет размещать американские войска в Украине.

Мы не хотим, чтобы это переросло в войну с Соединенными Штатами. Но мы будем поддерживать наших союзников по НАТО. У нас есть войска в странах НАТО и президент четко дал понять, что если произойдет нападение на любую из стран Альянса, согласно статье V, мы поддержим ее и защитим,

– заметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что не может предположить, какие решения примут на конференции НАТО и как Альянс отреагирует на предложение Польши ввести в Украину миротворческую миссию.

"Я могу сказать, что американские войска пока не будут на территории Украины. Президент четко сказал об этом. Другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину", – отметила госпожа-посол.

Томас-Гринфилд подытожила, что это будет решение, которое они должны принять.

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