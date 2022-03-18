Он подчеркнул, что не говорится о миссии, которая должна вступить в непосредственный конфликт с Россией.

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В то же время, по словам Мюллера, митротворческая миссия НАТО должна послать четкий сигнал, что цивилизованный мир не согласен с военными преступлениями рашистов.

Представитель польского правительства подтвердил, что предложение о создании миротворческой миссии НАТО в Украине будет представлено на внеочередном саммите НАТО на следующей неделе и на заседании Европейского совета.

Здесь не будет легких и быстрых решений, но чтобы делать такие шаги, уже сейчас следует вырабатывать разные варианты,

– резюмировал Мюллер.

Напомним, что вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский во время визита в Киев предложил направить в Украину миротворческую миссию.

Впоследствии министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине.

В то же время, в США считают, что присутствие американских солдат на территории Украины только продолжит войну.

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