Він наголосив, що не мовиться про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт з Росією.

До теми Не всі країни готові ризикувати своїми громадянами, – Магда про миротворчу місію НАТО

Водночас, за словами Мюллера, миротворча місія НАТО має надіслати чіткий сигнал, що цивілізований світ не згідний з воєнними злочинами рашистів.

Речник польського уряду підтвердив, що пропозицію щодо створення миротворчої місії НАТО в Україні представлять на позачерговому саміті НАТО на наступному тижні і на засіданні Європейської ради.

Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти,

– резюмував Мюллер.

Нагадаємо, що віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський під час візиту у Київ запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Згодом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні.

Водночас у США вважають, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Цікаво – Веніславський прокоментував чутки про відмову від НАТО: дивіться відео