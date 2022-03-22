В Минобороны США говорят, что войска оккупантов без высшего командующего на территории Украины борются за ресурсы. Они вовсе не координируют свои усилия.

К теме Был одет в нижнее белье ВСУ: Закарпатский легион взял в плен штабиста российской армии

Российские войска не имеют плана

Подразделения, участвовавшие в различных российских наступлениях на Украину, не смогли соединиться. В США считают, что они действуют независимо без всеобъемлющего оперативного плана.

Имеют оккупанты и проблемы со связью. Солдаты и командиры иногда использовали незащищенные каналы связи, чтобы общаться друг с другом. Это облегчает перехват их сообщений и помогает Украине определять цели для собственных контрударов. Западные СМИ сообщают, что такое положение России удивляет американских и других официальных лиц.

Одним из принципов войны является "единоначалие". Россия могла незаметно назначить высшего командующего для наблюдения за вторжением, но даже США не смогли идентифицировать этого человека – состояние боевых действий показывает, что он некомпетентен,

– сказал военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.

Много убитых российских офицеров

За первые три недели войны, согласно данным Украины, убили 5 российских генералов, но независимого подтверждения нет.

Любой военный генерал, убитый в бою, является редким событием. Суть в том, что их командование и контроль вышли из строя,

– сказал генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

Источники сообщили СМИ, что на местах российские войска в полевых условиях часто были отрезаны от своих старших командиров.

Вы должны знать, кто руководит уничтожением Мариуполя: смотрите видео