У Москвы и Вашингтона есть возможность найти понимание относительно европейской безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Речь идет о вопросах контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности, снижения рисков, размещения ракетных систем.
В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например, политика открытых дверей НАТО, право стран решать, с кем и в какие альянсы они хотят вступать,
– подчеркнул Блинкен.
Глава Госдепа в очередной раз предупредил Россию о "серьезных последствиях", если Москва не пойдет по пути дипломатии и диалога.
Что этому предшествовало
- Россия выдвинула НАТО свои "гарантии безопасности". Москва дерзко требует, чтобы Североатлантический альянс не расширялся на восток, то есть чтобы Украина и Грузия не получили членство.
- В Европе состоялись дипломатические переговоры по этому поводу. Они происходили в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ.
- Запад единодушно заявил, что Кремль не имеет права определять, кому в НАТО идти, а кому нет.
- Однако России пообещали письменные ответы на гарантии. США должны предоставить их на следующей неделе.
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