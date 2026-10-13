Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, а также сообщил источник BBC в военных кругах.
Что заявил Сибига о разведданных из США?
Во время Варшавского форума по безопасности министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами продолжается.
Вы, вероятно, спрашиваете, получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны. Да, мы продолжаем это сотрудничество,
– сказал глава МИД в ответ на вопрос журналистов.
Сибига также прокомментировал задержку объявления воздушной тревоги во время российской атаки на Киев вечером 12 октября. По его словам, это было связано с применением Россией особого типа вооружения, а не с прекращением американской помощи.
Как известно, во время атаки на столицу были применены баллистические ракеты С-400. По данным Владимира Зеленского, пять ракет попали в гражданскую инфраструктуру, а воздушную тревогу объявили уже после взрывов.
В то же время слова Сибиги не означают, что Украина получает предупреждение о каждом российском ракетном запуске. Президент Владимир Зеленский отдельно заявил, что перед ударом баллистическими ракетами по Киеву 12 октября партнеры заранее не предупредили Украину об угрозе.
Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда предупреждение о баллистических ракетах есть,
– подчеркнул глава государства.
По информации источника в военных кругах, Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательные данные по четырем основным направлениям:
- предупреждения о запусках баллистических ракет;
- информация о целях на территории России;
- спутниковые снимки;
- общая военная аналитика.
В то же время советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" предостерег от преждевременных выводов о том, почему украинская сторона не получила предупреждение о конкретном запуске.
По его словам, подобные ситуации, когда запуск С-400 не фиксировался разведывательными службами партнеров, происходили и раньше.
В BBC также обратили внимание, что ситуации, когда после баллистического удара по Киеву воздушную тревогу объявляют уже после взрывов, происходили и раньше.
После скандала в Белом доме в конце февраля 2025 года США примерно на две недели полностью прекратили передачу Украине разведывательных данных и информации для наведения на цели. Тогда это повлияло на ход Курской операции, завершение которой украинская сторона планировала на апрель.