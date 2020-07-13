Состояние Маккензи Безос за неделю выросло на 6 миллиардов долларов благодаря скачку в цене акций Amazon. Теперь она – самая богатая женщина США (сместила с первой строчки рейтинга дочь основателя Walmart Элис Уолтон) и в шаге от статуса самой богатой женщины мира.

Маккензи Безос – бывшей жене основателя Amazon Джеффа Безоса – принадлежат 4% акций компании, как напомнили в Forbes . Самому Джеффу Безосу – еще 12%. Итак, рост цены акций обогатил всех членов бывшей семьи.

А всего неделю назад Состояние Джефф Безос рекордно выросло

В издании подсчитали, что в течение второй недели июля состояния Маккензи Безос выросло на 6 миллиардов долларов, и теперь составляют 62,3 миллиарда долларов.

А это значит, что Элис Уолтон (дочь основателя сети магазинов Walmart) со своими "скромными" 57,3 миллиарда долларов опустилась на второе место в рейтинге самых богатых женщин США. Этот рейтинг отныне возглавляет Безос.

К слову, во всем мире только одну женщину считают более богатой, чем Маккензи Безос. Это наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер (у нее 64 миллиарда, поэтому Безос имеет все шансы вскоре ее догнать – если акции Amazon будут расти такими же темпами).



Безосы расстались в июле 2019, Маккензи получила четверть акций Джеффа / Фото Amazon

Напомним, основатель Amazon Джефф Безос с бывшей женой развелись в июле 2019 после 25 лет брака. На момент развода Маккензи получила четверть акций Amazon, которые принадлежали мужу.