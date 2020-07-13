Статки Маккензі Безос протягом тижня зросли на 6 мільярдів доларів завдяки стрибку в ціні акцій Amazon. Тепер вона – найбагатша жінка США (змістила з першої сходинки рейтингу дочку засновника Walmart Еліс Волтон) і за крок від статусу найбагатшої жінки світу.

Маккензі Безос – колишній дружині засновника Amazon Джеффа Безоса – належать 4% акцій компанії, як нагадали у Forbes. Самому Джеффу Безосу – ще 12%. Тож зростання ціни акцій збагатило усіх членів колишньої родини.

А лише тиждень тому Статки Джеффа Безоса рекордно зросли

У виданні підрахували, що протягом другого тижня липня статки Маккензі Безос зросли на 6 мільярдів доларів, і тепер становлять 62,3 мільярда доларів.

А це означає, що Еліс Волтон (донька засновника мережі магазинів Walmart) зі своїми "скромними" 57,3 мільярда доларів опустилася на друге місце у рейтингу найбагатших жінок США. Цей рейтинг відтепер очолює Безос.

До слова, в усьому світі лише одну жінку вважають багатшою за Маккензі Безос. Це спадкоємиця L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер (у неї 64 мільярди, тож Безос має усі шанси невдовзі її наздогнати – якщо акції Amazon зростатимуть такими ж темпами).



Безоси розлучилися у липні 2019, Маккензі отримала чверть акцій Джеффа / Фото Amazon

Нагадаємо, засновник Amazon Джефф Безос з колишньою дружиною розлучилися у липні 2019 року після 25 років шлюбу. На момент розлучення Маккензі отримала чверть акцій Amazon, які належали чоловікові.

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