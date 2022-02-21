Штаты подчеркнули, что все фейки об Украине взяты из "учебника по Грузии", а сюжеты, которые использует российская пропаганда, уже заезженные.

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В этом контексте США вспомнили о:

операции под другим флагом,

дезинформацию,

собственные прокси, которые "просят" защиты.

Исполнение Россией прозрачных, заезженных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы не было таким разрушительным и опасным,

– подчеркнули в посольстве США в Украине.

Заметим, что ранее США предупредили о вторжении РФ в Украину под чужим флагом.

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Полный текст публикации посольства США в Украине:

Операции с ложным флагом, дезинформация, а теперь собственные прокси-серверы "запрашивают" защиту. Все это прямо из учебника Грузии, и мир больше не обманывает ложь.