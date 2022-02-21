Как Запад реагирует на циничные намерения России

Канада

Джастин Трюдо – премьер-министр Канады заявил, что его страна и ее союзники отреагируют на любую попытку России нарушить территориальную целостность Украины. Канада, США и Евросоюз готовы отвечать решительно.

Заметьте Путин выступил на Совбезе относительно "признания" боевиков на Донбассе: главное

Мы будем выступать за территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости оккупированных территорий Украины,

– подчеркнул Трюдо.

Эстония

В МИД Эстонии призвали ЕС ввести жесткие санкции против России, если она признает боевиков Донбасса. Такие действия со стороны российской стороны станут грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.

"ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации", – говорится в сообщении.

Франция

Тем временем во Франции созывают экстренное заседание Совбеза. Об этом уже заявили в Елисейском дворце.

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