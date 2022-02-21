Як Захід реагує на цинічні наміри Росії
Канада
Джастін Трюдо – прем'єр-міністр Канади – заявив, що його країна та її союзники відреагують на будь-яку спробу Росії порушити територіальну цілісність України. Канада, США та Євросоюз готові відповідати рішуче.
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Ми будемо виступати за територіальну цілісність України та не визнаємо будь-які спроби визнання незалежності окупованих територій України,
– наголосив Трюдо.
Естонія
У МЗС Естонії закликали ЄС запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона визнає бойовиків Донбасу. Такі дії з боку російської сторони стануть грубим порушенням міжнародного права та суверенітету й територіальної цілісності України.
"ЄС має негайно ввести суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації", – мовиться у повідомленні.
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