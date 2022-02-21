Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко наголосив, що виступи Володимира Путіна та інших "рупорів" Кремля на терміновому засіданні Радбезу – переповнені пропагандистськими наративами.

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Фейки про начебто "наступ" української армії та початок вогню… Фейки про снаряд, нібито випущений з України по російському прикордонному пункту у Ростовській області. Інші штучно створені провокації. Усі вони не відповідають дійсності,

– заявив Ткаченко.

Міністр зауважив: про це каже увесь цивілізований світ. Україна – мирна країна. Вона прагне у будь-який можливий спосіб уникнути агресії та врегулювати ситуацію шляхом миру та демократії.

Ткаченко додав, що спроби Росії шляхом фейків дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти щоразу виглядають все менш реалістичними.

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