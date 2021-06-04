В соответствующем меморандуме говорится, что правительство пообещало возглавить международные усилия по созданию прозрачности в глобальной финансовой системе и закрытию лазеек, которые подрывают демократию. Рекомендации призваны позволить США и ее партнерам модернизировать, координировать и поддерживать усилия по более эффективной борьбе с коррупцией в частности.

К теме США поделятся миллионами доз вакцины от COVID-19: Украина среди счастливчиков

Украина получит вакцину от США

Украина будет одной из первых стран, которые получат вакцины от коронавируса от Соединенных Штатов. В сообщении на сайте Белого дома администрация подробно объяснила свою стратегию и расписала, куда пойдут первые 25 миллионов избыточных доз вакцины из США.

Рада одобрила закон касательно декларирования

Верховная Рада 3 июня одобрила закон, который предусматривает уголовную ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях должностных лиц. Однако депутаты также одобрили поправку, которая уточняет, какую именно информацию об имуществе родственников надо декларировать. Именно эта поправка делает невозможным наказание за ложные данные относительно имущества родных.

Обратите внимание Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях

В США продолжается нашествие цикад

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США предупредила, что в случае аллергии на морепродукты нужно "не есть цикад". С такими сообщениями администрация вынуждена была обратиться на фоне распространения новых рецептов приготовления этих насекомых. Дело в том, что сейчас на восточном побережье США продолжается нашествие триллионов цикад.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 3 июня: смотрите видео