У відповідному меморандумі мовиться, що уряд пообіцяв очолити міжнародні зусилля щодо створення прозорості у глобальній фінансовій системі та закриття лазівок, які підривають демократію. Рекомендацію покликані дозволити США та її партнерам модернізувати, координувати та підтримувати зусилля щодо більш ефективної боротьби з корупцією зокрема.

До теми США поділяться мільйонами доз вакцини від COVID-19: Україна серед щасливчиків

Україна отримає вакцину від США

Україна буде однією з перших країн, які отримають вакцини від коронавірусу від Сполучених Штатів. У повідомлені на сайті Білого дому адміністрація детально пояснила свою стратегію та розписала, куди підуть перші 25 мільйонів доз надлишкової вакцини із США.

Рада схвалила закон щодо декларування

Верховна Рада 3 червня схвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації у деклараціях посадовців. Однак депутати також схвалили поправку, яка уточнює, яку саме інформацію про майно родичів треба декларувати. Саме ця поправка унеможливлює покарання за неправдиві дані щодо майна рідних.

Зверніть увагу Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

У США триває нашестя цикад

Адміністрація з контролю над харчами та ліками США попередила, що у випадку алергії на морепродукти потрібно "не їсти цикад". З такими повідомленнями адміністрація вимушена була звернутись на тлі поширення нових рецептів приготування цих комах. Річ у тім, що наразі на Східному узбережжі США триває нашестя трильйонів цикад.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 3 червня: дивіться відео