Согласно полученным данным, больше всего вырос показатель людей, считающих себя латиноамериканцами. Сейчас этот показатель составляет 19,5%. В Калифорнии они впервые стали крупнейшей расовой и этнической группой. Перепись также зафиксировала уменьшение сельского населения.

Обратите внимание В США уровень госпитализаций детей со штаммом Дельта достиг рекордных показателей

Талибы захватили контроль над крупнейшими городами Афганистана

Боевики группировки "Талибан" захватили контроль над двумя крупнейшими городами Афганистана – Кандагаром и Гератом. Западные страны присылают войска, чтобы эвакуировать своих дипломатов. Наступление сил талибов ускорилось с приближением конца августа, когда должен завершиться вывод войск США и других государств, находившихся там на протяжении почти 20 лет.

В Сан-Франциско невакцинированных не будут впускать в общественные заведения

Сан-Франциско стал первым крупным американским городом, где будут требовать доказательства полной вакцинации от коронавируса для посещения ресторанов, баров и спортзалов. Ограничения вступают в силу с 20 августа и будут касаться всех людей в возрасте от 12 лет.

Отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном

Отец Бритни Спирс заявил о готовности отказаться от статуса ее юридического опекуна и контроля над ее состоянием. Об этом говорится в документах, которые Джеймс Спирс подал в суд. Его адвокат Джейми Спирса заявил, что не видит оснований для снятия опекунства, однако считает, что публичная борьба с дочерью будет не в ее интересах.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 13 августа: смотрите видео