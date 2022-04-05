Соответствующую информацию сообщили в СМИ, ссылаясь на источники в администрации Байдена. Об этом стало известно 5 апреля.

Заметьте Чтобы предотвратить "новые Бучи", введите "мать всех санкций", – Кулеба обратился к миру

США введут новые санкции против России

США объявят о новых санкциях против России в среду (говорится о 6 апреля – 24 канале) в координации со странами G7 и Евросоюзом. По словам члена администрации президента США Джо Байдена, масштабный пакет приведет к значительным убыткам на России и направит ее дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что новые санкции:

запретят все новые инвестиции в Россию;

усилят ограничения против финучреждений и государственных предприятий в России;

будут введены ограничения против российских чиновников и членов их семей.

Собеседник также пояснил, что санкции:

приведут к деградации ключевых инструментов российской власти;

нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, финансирующую и поддерживающую войну Путина;

примут вместе с нашими союзниками и партнерами, демонстрируя решительность и единство в наложении беспрецедентных расходов на Россию в ее войне против Украины.

"Мы уже пришли к выводу, что Россия совершила военные преступления в Украине, и информация из Бучи, похоже, является еще одним доказательством военных преступлений. И, как сказал президент, мы будем работать с миром, чтобы обеспечить полную ответственность за эти преступления", – объяснил собеседник.

Добавил также, что "одним из инструментов являются ограничения, и мы интенсивно работаем с нашими европейскими союзниками над дальнейшими санкциями".