В США обнародовали немалый отчет о российской пропаганде
Государственный департамент США опубликовал исследование "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды" объемом 77 страниц.
В отчете говорится о том, как Россия создает и обнародует ложную информацию. В частности, в исследовании названы пять основных источников, с помощью которых распространяют российскую дезинформацию:
- официальные ресурсы российского правительства;
- международное теле- и радиовещание, которое финансирует государство;
- развитие прокси-ресурсов;
- использование социальных сетей в качестве оружия;
- дезинформация в киберпространстве.
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В исследовании отмечено, что Россия финансирует эти платформы и отвечает за их развитие.
Также Государственный департамент сосредоточил внимание на информационной пропаганде РФ против Украины. В частности, в отчете упомянут ресурс News Front, который оказывал информационную поддержку России во время оккупации Крыма. За распространение ложной информации его неоднократно удаляли из разных социальных сетей.