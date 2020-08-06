Государственный департамент США опубликовал исследование "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды" объемом 77 страниц.

В отчете говорится о том, как Россия создает и обнародует ложную информацию. В частности, в исследовании названы пять основных источников, с помощью которых распространяют российскую дезинформацию:

официальные ресурсы российского правительства;

международное теле- и радиовещание, которое финансирует государство;

развитие прокси-ресурсов;

использование социальных сетей в качестве оружия;

дезинформация в киберпространстве.

Читайте также Война ХХІ века: как Кремль выстраивает мировой хаос

В исследовании отмечено, что Россия финансирует эти платформы и отвечает за их развитие.

Также Государственный департамент сосредоточил внимание на информационной пропаганде РФ против Украины. В частности, в отчете упомянут ресурс News Front, который оказывал информационную поддержку России во время оккупации Крыма. За распространение ложной информации его неоднократно удаляли из разных социальных сетей.