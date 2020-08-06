Державний департамент США опублікував дослідження "Основи російської екосистеми дезінформації і пропаганди" обсягом 77 сторінок.

У звіті йдеться про те, як Росія створює та оприлюднює неправдиву інформацію. Зокрема, у дослідженні названо п’ять основних джерел, за допомогою яких поширюють російську дезінформацію:

офіційні ресурси російського уряду;

міжнародне теле- і радіомовлення, яке фінансує держава;

розвиток проксі-ресурсів;

використання соціальних мереж як зброї;

дезінформація в кіберпросторі.

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У дослідженні зазначено, що Росія фінансує ці платформи та відповідає за їхній розвиток.

Також Державний департамент зосередив увагу на інформаційній пропаганді РФ проти України. Зокрема, у звіті згадано ресурс News Front, який надавав інформаційну підтримку Росії під час окупації Криму. За поширення неправдивої інформації його неодноразово видаляли із різних соціальних мереж.