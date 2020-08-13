В свежем выпуске "Голоса Америки" за 13 августа – в Вашингтоне бывшие дипломаты и специалисты в сфере международных отношений развернули публичные дебаты о том, стоит ли сейчас снова перезагрузить отношения с Россией. В открытых письмах одни утверждают, что стоит. Нынешняя политика изоляции приближает угрозу полноценного военного конфликта.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В Беларуси пятый день продолжаются протесты. Госсекретарь США Майк Помпео сказал в интервью "Радио Свобода", что Америка прибегнет к действиям, чтобы содействовать белорусскому народу.