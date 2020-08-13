У свіжому випуску "Голосу Америки" за 13 серпня – у Вашингтоні колишні дипломати та фахівці у сфері міжнародних відносин розгорнули публічні дебати про те, чи варто зараз знову перезавантажити відносини з Росією. У відкритих листах одні стверджують, що варто. Теперішня політика ізоляції наближує загрожує загрозу повноцінного воєнного конфлікту.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У Білорусі п'ятий день тривають протести. Держсекретар США Майк Помпео сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", що Америка вдасться до дій, аби сприяти білоруському народу.