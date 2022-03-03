Во время голосования законодатели от обеих партий почти единогласно поддержали резолюцию – 426 голосов "за" и 3 "против". Она не является обязательной для исполнения.

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Что говорится в резолюции

Документ удостоверяет, что законодатели "поддерживают украинский народ в его борьбе".

В документе также призывают США и их союзников "оказать дополнительную и немедленную помощь в области оборонной безопасности, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушно-десантными и другими угрозами".

Мы никогда не признаем и не поддержим любого незаконного лидера или правительство, контролируемое Россией, установленное с применением силы,

– утверждают конгрессмены.

Также поддерживают дальнейшее введение санкций в координации с союзниками и партнерами США, чтобы экономически полностью изолировать Москву.

Сенат также принял аналогичную резолюцию в прошлом месяце в поддержку Украины.

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