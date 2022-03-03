На что выделяют деньги

700 миллионов евро направят на немедленную поддержку ликвидности. Еще 1,3 миллиарда направят на критически важные инфраструктурные нужды.

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Поддержка ликвидности будет осуществляться путем перенаправления действующих кредитных линий. По словам главы ЕИБ Вернера Гойера, после одобрения пакета деньги поступят на банковские счета в Украине в течение 3 дней.

Это можно сделать очень быстро, как только украинские власти смогут одобрить поправки к действующим контрактам. Мы поможем восстановить все, что разрушила российская армия, и поможем создать необходимую экономическую и социальную инфраструктуру,

– заверил Гойер.

Еще 1,3 миллиарда евро пойдут на сферы транспорта, энергетики, городского развития и цифровые проекты.

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