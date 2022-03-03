На що виділять гроші

700 мільйонів євро направлять на негайну підтримку ліквідності. Ще 1,3 мільярда спрямують на критично важливі інфраструктурні потреби.

Читайте також Україну з початку війни залишили понад 1 мільйон людей, – ООН

Підтримка ліквідності здійснюватиметься шляхом перенаправлення чинних кредитних ліній. За словами голови ЄІБ Вернера Гойєра, після схвалення пакета гроші надійдуть на банківські рахунки в Україні протягом 3 днів.

Це можна зробити дуже швидко, як тільки українська влада зможе схвалити поправки до чинних контрактів. Ми допоможемо відновити все, що зруйнувала російська армія, і допоможемо створити нову необхідну економічну та соціальну інфраструктуру,

– запевнив Гойєр.

Ще 1,3 мільярда євро підуть на сфери транспорту, енергетики, міського розвитку та цифрові проєкти.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!