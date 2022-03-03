На що виділять гроші
700 мільйонів євро направлять на негайну підтримку ліквідності. Ще 1,3 мільярда спрямують на критично важливі інфраструктурні потреби.
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Підтримка ліквідності здійснюватиметься шляхом перенаправлення чинних кредитних ліній. За словами голови ЄІБ Вернера Гойєра, після схвалення пакета гроші надійдуть на банківські рахунки в Україні протягом 3 днів.
Це можна зробити дуже швидко, як тільки українська влада зможе схвалити поправки до чинних контрактів. Ми допоможемо відновити все, що зруйнувала російська армія, і допоможемо створити нову необхідну економічну та соціальну інфраструктуру,
– запевнив Гойєр.
Ще 1,3 мільярда євро підуть на сфери транспорту, енергетики, міського розвитку та цифрові проєкти.
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