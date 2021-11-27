О новом ограничении объявил президент США Джо Байден. Решение одобряли по рекомендациям национального эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи и Центра контроля и профилактики заболеваний.

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Каких стран касаются ограничения

  • Южноафриканская республика;
  • Ботсваны;
  • Зимбабве;
  • Намибии;
  • Лесото;
  • Эсватини;
  • Мозамбика;
  • Малави.

Въезд запретили для всех, кто был в этих странах за последние 14 дней до момента въезда в США.

Кого все равно будут впускать:

  • граждан США, прилетающих из этих стран;
  • лиц, на законной и постоянной основе проживающих в США;
  • граждан других государств, состоящих в браке самериканцами, или постоянными жителями Штатов.
  • лиц, прибывающих на запланированный рейс в США в понедельник, 29 ноября.

В настоящее время ограничения ввели бессрочно. Отменить его может только Байден.

Я решил, что мы будем аккуратны. Мы мало знаем об этом штамме, за исключением того, что он вызывает большую обеспокоенность и быстро распространяется. Поэтому мы с командой решили ограничить въезд,
– объяснил Байден.

Что известно о штамме "Омикрон"

  • Его обнаружили в странах Южной Африки в начале ноября 2021 года.
  • Поэтому Европейский Союз решил приостановить сообщение с южноафриканскими государствами.
  • Новый штамм уже распространился за пределы Африки. Так, в Израиль его "привез" вернувшийся из Малави турист, а в Бельгию – мужчина, прилетевший из Египта.