Про нове обмеження оголосив президент США Джо Байден. Рішення схвалювали за рекомендаціями національного експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі та Центру контролю й профілактики захворювань.
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Яких країн стосуються обмеження
- Південноафриканської республіки;
- Ботсвани;
- Зімбабве;
- Намібії;
- Лесото;
- Есватіні;
- Мозамбіку;
- Малаві.
В'їзд заборонили для всіх, хто був у цих країнах впродовж останніх 14 днів до моменту в'їзду у США.
Кого все одно впускатимуть:
- громадян США, які прилетять з цих країн;
- осіб, які на законній та постійній основі проживають у США;
- громадян інших держав, які одружені з американцями, або постійними мешканцями Штатів.
- осіб, які прибуватимуть запланованим рейсом у США в понеділок, 29 листопада.
Наразі обмеження ввели безстроково. Скасувати його може лише Байден.
Я вирішив, що ми будемо обережними. Ми мало знаємо про цей штам, за винятком того, що він викликає велике занепокоєння і швидко поширюється. Тому ми з командою вирішили обмежити в'їзд,
– пояснив Байден.
Що відомо про штам Омікрон
- Його виявили у країнах Південної Африки на початку листопада 2021 року
- Через це Європейський Союз вирішив призупинити сполучення з південноафриканськими державами.
- Новий штам вже поширився за межі Африки. Так, в Ізраїль його "привіз" турист, який повернувся з Малаві, а в Бельгію – чоловік, який прилетів з Єгипту.