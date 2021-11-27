Про нове обмеження оголосив президент США Джо Байден. Рішення схвалювали за рекомендаціями національного експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі та Центру контролю й профілактики захворювань.

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Яких країн стосуються обмеження

  • Південноафриканської республіки;
  • Ботсвани;
  • Зімбабве;
  • Намібії;
  • Лесото;
  • Есватіні;
  • Мозамбіку;
  • Малаві.

В'їзд заборонили для всіх, хто був у цих країнах впродовж останніх 14 днів до моменту в'їзду у США.

Кого все одно впускатимуть:

  • громадян США, які прилетять з цих країн;
  • осіб, які на законній та постійній основі проживають у США;
  • громадян інших держав, які одружені з американцями, або постійними мешканцями Штатів.
  • осіб, які прибуватимуть запланованим рейсом у США в понеділок, 29 листопада.

Наразі обмеження ввели безстроково. Скасувати його може лише Байден.

Я вирішив, що ми будемо обережними. Ми мало знаємо про цей штам, за винятком того, що він викликає велике занепокоєння і швидко поширюється. Тому ми з командою вирішили обмежити в'їзд,
– пояснив Байден.

Що відомо про штам Омікрон

  • Його виявили у країнах Південної Африки на початку листопада 2021 року
  • Через це Європейський Союз вирішив призупинити сполучення з південноафриканськими державами.
  • Новий штам вже поширився за межі Африки. Так, в Ізраїль його "привіз" турист, який повернувся з Малаві, а в Бельгію – чоловік, який прилетів з Єгипту.