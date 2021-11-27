Про нове обмеження оголосив президент США Джо Байден. Рішення схвалювали за рекомендаціями національного експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі та Центру контролю й профілактики захворювань.

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Яких країн стосуються обмеження

Південноафриканської республіки;

Ботсвани;

Зімбабве;

Намібії;

Лесото;

Есватіні;

Мозамбіку;

Малаві.

В'їзд заборонили для всіх, хто був у цих країнах впродовж останніх 14 днів до моменту в'їзду у США.

Кого все одно впускатимуть:

громадян США, які прилетять з цих країн;

осіб, які на законній та постійній основі проживають у США;

громадян інших держав, які одружені з американцями, або постійними мешканцями Штатів.

осіб, які прибуватимуть запланованим рейсом у США в понеділок, 29 листопада.

Наразі обмеження ввели безстроково. Скасувати його може лише Байден.

Я вирішив, що ми будемо обережними. Ми мало знаємо про цей штам, за винятком того, що він викликає велике занепокоєння і швидко поширюється. Тому ми з командою вирішили обмежити в'їзд,

– пояснив Байден.

Що відомо про штам Омікрон