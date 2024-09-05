Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт и аналитик Игаль Левин, заметив, что Украине нужно бороться за помощь. Украинская дипломатия не должна думать об интересах Запада.

Смотрите также Как усилят ВСУ высокоточные ракеты JASSM, что могут предоставить США

Какие стратегические интересы Запада в войне в Украине

По словам военного эксперта, Соединенные Штаты не помогают Украине просто так. Военная помощь для нашей страны – это национальные интересы США и их выгода.

Они (западные партнеры Украины – 24 Канал) помогают Украине не потому, что россияне убивают и уничтожают украинцев, а потому, что они имеют свои интересы. Если бы они не были касающимися интересов Украины, Запад бы этого не делал,

– объяснил Левин.

Подобная ситуация была в войне в Афганистане, когда США оказывала помощь для того, чтобы ослабить Россию. Страна-агрессор тогда осталась без половины своего вооружения и с ужасной экономической ситуацией.

Военный эксперт отметил, что задачей украинской дипломатии является "вырывать" важные и нужные решения, военную помощь и поддержку в Соединенных Штатах, отталкиваться от интересов нашей страны.

Не нужно думать, что Украина должна обслуживать американские интересы, ведь они у них могут быть другими. Не факт, что США считают, что Россия должна развалиться. Ранее для США был шок, что распался СССР, они присылали России помощь, что уже и она не развалилась,

– рассказал Левин.