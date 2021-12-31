Вони написали Україні електронного й відкритого листа на своїй сторінці у твітері. США відреагували не надто втішною заявою на саботаж конкурсу з обрання голови САП.

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Здається, іспанський сором відчувають лише українці, бо Ірина Венедіктова, Олег Татаров та частина конкурсної комісії, яку делегувала Верховна Рада, продовжують працювати над своєю справою.

Повторна спецперевірка кандидатів

Офіс Генпрокурора спокійно розпочав повторну спецперевірку кандидата у керівники САП – прокурора Андрія Синюка, який набрав менше балів, тобто не став переможцем, а значить його 2 рази взагалі не треба перевіряти.

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Проте кажуть, перевірка передбачена умовами конкурсу. Якими тільки не зрозуміло. До речі, у межах цього конкурсу кандидати вже проходили спеціальну перевірку.

Це було ще навесні. Варто терміново з'ясувати, чи є у них доступ до держтаємниці.

Про це яскраво говорить і те, що власні виставлені конкурсантам бали комісії не вдалося порахувати й підтвердити, що 230 + 16 буде 246, а значить переміг у конкурсі детектив НАБУ Олександр Клименко.

Комісія не поспішає знову збиратися. Правильно. Нумо вже після світ, як то кажуть. Куди поспішати? Чекали 15 місяців і ще трохи почекаємо.

Які причини "проваленого" конкурсу

Як на мене, у кожного з членів комісії є на то свої причини. Делегований від "слуг" виконує розпорядження Банкової – зривати конкурс. Оскільки переміг у ньому не той кандидат.

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Делеговані від політсили "За Майбутнє" оберігають любого Ігоря Валерійовича Падиці, щоб не стартувало розслідування у справі "Привату".

Хтось зі свого боку хоче допомогти олігарху Рінату Ахметову й береже його вже від розслідування справи "Роттердам+", у якої якраз спливають терміни.

Паралельно з цим з'явилося рішення Окружного адмінсуду. Скандальний ОАСК, що по суті скасував результати цього конкурсу. Проте до завершення апеляції таке одіозне рішення не набере чинності. Тобто час затвердити голову САП у нас ще є, але його дуже не багато.

Україні варто діяти, а не чекати на США

Найімовірніше за все Володимиру Зеленському про це вчергове скаже Джо Байден. Під час їхнього чергового "зідзвону", якого слід очікувати дуже і дуже скоро.

Неназваний високопосадовець, на якого посилаються в "Голосі Америки" каже, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті з українською стороною.



Байден часто перебуває на зв'язку з Україною / Фото Getty Images

Уже 13 січня представників України чекають на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Як стверджує неназваний посадовець у РНБО, питання, пов'язані з Україною, природно пасують до контексту ОБСЄ, оскільки Україна є членом ОБСЄ, а Росія – стороною агресором, це вже я від себе додам.

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Поки чекаємо на зустрічі й дзвінки, може щось самі будемо робити? Для того, щоб не розпорошувати увагу міжнародних партнерів на російську агресію, що є набагато важливішим фактором, і на конкурс з обрання голови САП, з якими ми можемо справитися самі.

Цей іспанський сором мені вже порядком набрид. Залишімо його у 2021 році.