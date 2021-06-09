CDC обновил свои рекомендации для путешественников. Ведомство снизило максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну.
Интересно В Албанию без ограничений: страна отменила все требования к иностранным туристам
Третий уровень ограничений теперь действует для:
- Украины,
- Франции,
- России,
- Эквадора,
- Филиппин,
- ЮАР,
- Канады,
- Мексики,
- Испании,
- Швейцарии,
- Турции,
- Гондураса,
- Венгрии,
- Италии.
Отметим, ранее эти страны были на четвертом уровне по опасности, то есть на самом высоком.
В список "безопасных стран" попали Япония, Сингапур, Израиль, Южная Корея, Исландия, Белиз и Албания.
Оккупированные территории советуют обходить
Американцев призвали отнестись с осторожностью к путешествиям в Украину из-за "преступления и гражданских беспорядков"
Центр призывает граждан не путешествовать во временно оккупирован Крым "через произвольные задержания и другие злоупотребления со стороны российской оккупационной власти". А также на Донбасс, особенно – оккупирован.
Главное о COVID-19 в Украине
- По состоянию на 8 июня коронавирусом в Украине заразились более 2,2 миллиона человек. Из них 51 333 больных умерли.
- За сутки 7 июня вирус подхватили 1 602 человека. Больше всего в Запорожской, Киевской и Донецкой областях.
- Также известно, что за день от COVID-19 умерли 118 человек, а 6 751 больной выздоровел.
- Вакцинированными в Украине есть 1 284 145 граждан, из них две дозы получили 152 142 человека.
- За сутки прививки сделали 48 161 человеку, из них 5024 – завершили вакцинацию.