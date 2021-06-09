CDC обновил свои рекомендации для путешественников. Ведомство снизило максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну.

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Третий уровень ограничений теперь действует для:

Украины,

Франции,

России,

Эквадора,

Филиппин,

ЮАР,

Канады,

Мексики,

Испании,

Швейцарии,

Турции,

Гондураса,

Венгрии,

Италии.

Отметим, ранее эти страны были на четвертом уровне по опасности, то есть на самом высоком.

В список "безопасных стран" попали Япония, Сингапур, Израиль, Южная Корея, Исландия, Белиз и Албания.

Оккупированные территории советуют обходить

Американцев призвали отнестись с осторожностью к путешествиям в Украину из-за "преступления и гражданских беспорядков"

Центр призывает граждан не путешествовать во временно оккупирован Крым "через произвольные задержания и другие злоупотребления со стороны российской оккупационной власти". А также на Донбасс, особенно – оккупирован.

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