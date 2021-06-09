CDC обновил свои рекомендации для путешественников. Ведомство снизило максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну.

Интересно В Албанию без ограничений: страна отменила все требования к иностранным туристам

Третий уровень ограничений теперь действует для:

  • Украины,
  • Франции,
  • России,
  • Эквадора,
  • Филиппин,
  • ЮАР,
  • Канады,
  • Мексики,
  • Испании,
  • Швейцарии,
  • Турции,
  • Гондураса,
  • Венгрии,
  • Италии.

Отметим, ранее эти страны были на четвертом уровне по опасности, то есть на самом высоком.

В список "безопасных стран" попали Япония, Сингапур, Израиль, Южная Корея, Исландия, Белиз и Албания.

Оккупированные территории советуют обходить

Американцев призвали отнестись с осторожностью к путешествиям в Украину из-за "преступления и гражданских беспорядков"

Центр призывает граждан не путешествовать во временно оккупирован Крым "через произвольные задержания и другие злоупотребления со стороны российской оккупационной власти". А также на Донбасс, особенно – оккупирован.

Главное о COVID-19 в Украине

  • По состоянию на 8 июня коронавирусом в Украине заразились более 2,2 миллиона человек. Из них 51 333 больных умерли.
  • За сутки 7 июня вирус подхватили 1 602 человека. Больше всего в Запорожской, Киевской и Донецкой областях.
  • Также известно, что за день от COVID-19 умерли 118 человек, а 6 751 больной выздоровел.
  • Вакцинированными в Украине есть 1 284 145 граждан, из них две дозы получили 152 142 человека.
  • За сутки прививки сделали 48 161 человеку, из них 5024 – завершили вакцинацию.