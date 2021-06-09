CDC оновив свої рекомендації для мандрівників. Відомство знизило максимальний рівень небезпеки для поїздок в 61 країну.

Цікаво В Албанію без жодних обмежень: країна скасувала всі вимоги до іноземних туристів

Третій рівень обмежень тепер діє для:

України,

Франції,

Росії,

Еквадору,

Філіппін,

ПАР,

Канади,

Мексики,

Іспанії,

Швейцарії,

Туреччини,

Гондурасу,

Угорщини,

Італії.

В Україну все-таки не радять їхати

Американців закликали поставитися з обережністю до подорожей в Україну через "злочини і громадянські заворушення".

Центр закликає громадян не подорожувати у тимчасово окупований Крим "через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади". А також на Донбас, особливо – окупований.

Головне про COVID-19 в Україні