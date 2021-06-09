CDC оновив свої рекомендації для мандрівників. Відомство знизило максимальний рівень небезпеки для поїздок в 61 країну.

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Третій рівень обмежень тепер діє для:

  • України,
  • Франції,
  • Росії,
  • Еквадору,
  • Філіппін,
  • ПАР,
  • Канади,
  • Мексики,
  • Іспанії,
  • Швейцарії,
  • Туреччини,
  • Гондурасу,
  • Угорщини,
  • Італії.

В Україну все-таки не радять їхати

Американців закликали поставитися з обережністю до подорожей в Україну через "злочини і громадянські заворушення".

Центр закликає громадян не подорожувати у тимчасово окупований Крим "через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади". А також на Донбас, особливо – окупований.

Головне про COVID-19 в Україні

  • Станом на 8 червня коронавірусом в Україні заразилися понад 2,2 мільйона людей. З них 51 333 хворих померли.
  • За добу 7 червня вірус підхопили 1 602 людини. Найбільше у Запорізькій, Київській та Донецькій областях.
  • Також відомо, що за день від COVID-19 померли 118 людей, а 6 751 хворий одужав.
  • Вакцинованими в Україні є 1 284 145 громадян, з них дві дози отримали 152 142 людини.
  • За добу щеплення зробили 48 161 людині, з них 5 024 – завершили вакцинацію.