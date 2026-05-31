США сворачивают элементы сдерживания в Европе: может ли это подтолкнуть Россию к эскалации

Сокращение американского военного присутствия в Европе может ослабить систему сдерживания России и подтолкнуть Кремль к более агрессивным действиям. Со временем Дональд Трамп может оказаться перед невыгодным выбором: либо отступить, либо рисковать ядерным конфликтом.

Об этом говорится в материале исполнительного директора Пенсильванского университета Селесты Уолландер для Foreign Affairs.

Что сдерживает Россию от нападения на Европу?

В этом месяце Соединенные Штаты объявили об отмене развертывания батальона дальнобойных высокоточных ударных систем в Германии и выводе около 5 тысяч военных из страны. Также было внезапно отменено ротационное развертывание боевой группы численностью от 4 до 5 тысяч военных, которая должна была отправиться в Польшу.

В то же время администрация Трампа пытается заверить союзников, что преданность США обороне Европы остается неизменной, в частности из-за сохранения американского ядерного "зонтика" над НАТО.

Как отмечает автор материала, такая стратегия может выглядеть привлекательной для части избирателей в США, однако она ослабляет систему сдерживания, которая десятилетиями защищала трансатлантический альянс.

Подход администрации Трампа также может подтолкнуть Россию к проверке способности НАТО сдерживать эскалацию. Речь идет, частности, о способности Альянса заставлять противника отказываться от дальнейших шагов из-за неприемлемых потерь на каждом этапе обострения.

Со временем цикл эскалации может поставить американского президента перед незавидным выбором: отступить или рисковать ядерным конфликтом,

– говорится в материале.

За последние два десятилетия в Кремле начали рассматривать как потенциальную угрозу способность США вести длительные военные кампании.

В частности, Путин наблюдал за действиями США в Сербии в 1999 году, когда Вашингтон применил авиаудары для давления на руководство страны. Также он видел, как американские войска свергли режим талибов и преследовали боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане, а затем осуществили вторжение в Ирак.

Как отмечает Уолландер, в США эти кампании часто воспринимают как неудачные войны и затяжные конфликты, однако в Москве их оценивают иначе.

Российское руководство может улыбаться цене, которую заплатили Соединенные Штаты, но оно боится того масштабного военного превосходства, которое Вашингтон демонстрировал в разных регионах мира,

– подчеркивает автор.

По ее словам, в любом потенциальном противостоянии с НАТО для Москвы ключевым вызовом является не только силы Альянса на его восточном фланге, а прежде всего глобальные возможности США – способность наносить удары по территории противника, в частности по логистике, транспортных маршрутах, центрах управления и командованию.

Именно это Россия наблюдала в Сербии, Афганистане и Ираке.

Сейчас Россию сдерживает преимущество США в эскалационном доминировании. Пока Соединенные Штаты сохраняют значительное военное присутствие в Европе, Москва вряд ли решится повторить против страны-члена НАТО сценарий, который она применила против Украины в 2022 году.

В то же время в случае сокращения американского присутствия на континенте расчеты Кремля могут существенно измениться.

К слову, 31 мая в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Россия пытается использовать падение беспилотника в Румынии для формирования нарратива, который позволит избежать ответственности за возможные будущие удары по Молдове. В то же время в Москве также уже продвигают версию о якобы подготовке "инсценировок" с участием Запада.