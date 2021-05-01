10 тысяч долларов в месяц за любовь к вину: в США открыли интересную вакансию
Винодельня Murphy-Goode, расположенная в долине Сонома в Калифорнии, опубликовала новую вакансию. Там ищут человека, который любит вино.
Источник:Murphy-Goode
И это не шутка. Компания готова платить 10 тысяч долларов в месяц и обеспечить бесплатным проживанием.
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В свою команду компания приглашает на год. Счастливому кандидату придется переехать в солнечную Калифорнию. Однако, есть несколько условий – и они очень легкие.
Что нужно делать
Новый работник должен быть готов "преследовать свою страсть" к вину. Первые несколько месяцев в обязанности будет входить много интересного – словом, работник будет заниматься "всем и понемногу". Это для того, чтобы человек сам выяснил, какие именно аспекты виноделия ему интересны.
Кроме этого, дальше работник сможет изучать науку о виноградниках, винодельнях, а также коммерции.
Цель вакансии
В компании говорят, что 2020 год для виноделия был сложным. Поэтому там хотят помочь кому-то построить карьеру в этой сфере. Поэтому и придумали такую возможность трудоустройства.
Каждый ваш день может быть разным, в зависимости от ваших интересов и увлечений. Мы будем работать с вами, чтобы выявить вашу главную страсть и создать идеальную должность на винодельне,
– говорят в Murphy-Goode.
В США ищут человека, который любит вино / Фото Murphy-Goode
Главные условия, как податься на вакансию
- Свои заявки могут подавать люди старше 21 года.
- Также нужно иметь официальное право работать в США.
- Чтобы податься на вакансию, надо записать видеорезюме и рассказать, почему это работа вашей мечты.
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