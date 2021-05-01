Винодельня Murphy-Goode, расположенная в долине Сонома в Калифорнии, опубликовала новую вакансию. Там ищут человека, который любит вино.

И это не шутка. Компания готова платить 10 тысяч долларов в месяц и обеспечить бесплатным проживанием.

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В свою команду компания приглашает на год. Счастливому кандидату придется переехать в солнечную Калифорнию. Однако, есть несколько условий – и они очень легкие.

Что нужно делать

Новый работник должен быть готов "преследовать свою страсть" к вину. Первые несколько месяцев в обязанности будет входить много интересного – словом, работник будет заниматься "всем и понемногу". Это для того, чтобы человек сам выяснил, какие именно аспекты виноделия ему интересны.

Кроме этого, дальше работник сможет изучать науку о виноградниках, винодельнях, а также коммерции.

Цель вакансии

В компании говорят, что 2020 год для виноделия был сложным. Поэтому там хотят помочь кому-то построить карьеру в этой сфере. Поэтому и придумали такую ​​возможность трудоустройства.

Каждый ваш день может быть разным, в зависимости от ваших интересов и увлечений. Мы будем работать с вами, чтобы выявить вашу главную страсть и создать идеальную должность на винодельне,

– говорят в Murphy-Goode.



В США ищут человека, который любит вино / Фото Murphy-Goode

Главные условия, как податься на вакансию

Свои заявки могут подавать люди старше 21 года.

Также нужно иметь официальное право работать в США.

Чтобы податься на вакансию, надо записать видеорезюме и рассказать, почему это работа вашей мечты.

Справка. Принимать заявки будут до 30 июня. Работа начнется ориентировочно в сентябре.