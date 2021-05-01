10 тисяч доларів на місяць за любов до вина: у США відкрили цікаву вакансію
Виноробня Murphy-Goode, розташована в долині Сонома у Каліфорнії, опублікувала нову вакансію. Там шукають людину, яка любить вино.
Джерело:Murphy-Goode
І це не жарт. Компанія готова платити 10 тисяч доларів на місяць і забезпечити безкоштовним проживанням.
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У свою команду компанія запрошує на рік. Щасливому кандидату доведеться переїхати у сонячну Каліфорнію. Однак, є декілька умов – і вони дуже легкі.
Що потрібно робити
Новий працівник повинен бути готовим "переслідувати свою пристрасть" до вина. Перші декілька місяці в обов'язки буде входити багато цікаво – словом, працівник займатиметься "всім і потрохи". Це для того, щоб людина сама з'ясувала, які саме аспекти виноробства їй цікаві.
Крім цього, далі працівник матиме змогу вивчати науку про виноградники, виноробні, а також комерцію.
Мета вакансії
У компанії кажуть, що 2020 рік для виноробства був складний. Тож там хочуть допомогти комусь побудувати кар'єру у цій сфері. Тому й придумали таку можливість працевлаштування.
Кожен ваш день може бути різним, залежно від ваших інтересів і захоплень. Ми будемо працювати з вами, щоб виявити вашу головну пристрасть і створити ідеальну посаду на виноробні,
– кажуть у Murphy-Goode.
У США шукають людину, яка любить вино / Фото Murphy-Goode
Головні умови, як податись на вакансію
- Свої заявки можуть подавати люди, старші за 21 рік.
- Також потрібно мати офіційне право працювати у США.
- Щоб податись на вакансію, треба записати відеорезюме й розповісти, чому це робота вашої мрії.
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