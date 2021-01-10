США отменяют ограничения на отношения с Тайванем: какие это может иметь последствия
Соединенные Штаты отменяют многолетние ограничения на контакты между американскими и тайваньскими чиновниками. Такой шаг может еще больше обострить отношения с Китаем.
США отменять ограничения в отношении Тайваня
Долгое время Госдепартамент США создавал "сложные внутренние ограничения" для регулирования взаимодействия американских дипломатов, военных и других должностных лиц с их тайваньскими коллегами. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
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По его словам, таким образом хотели "успокоить коммунистический китайский режим".
Органы исполнительной власти должны считать недействительными все установки по отношениям с Тайванем, ранее выданные Госдепартаментом,
– отметил Помпео.
И добавил, что теперь отношения США и Тайваня не должны "сковывать ограничения постоянной бюрократии".
В то же время Помпео назвал Тайвань "неофициальным партнером" США, не признав территорию независимым государством.
Как на это отреагировали власти Тайваня
В Министерстве иностранных дел заявили, что более тесное партнерство между Тайванем и США основывается на общих ценностях, интересах и непоколебимой вере в свободу и демократию.
Какими будут отношения США – Китай
Однако Китай, вероятно, будет недоволен таким решением Соединенных Штатов, пишет CNN. Это может еще больше обострить отношения между странами.
Напомним, ранее Джо Байден заявил, что будет поддерживать текущую политику в отношении Тайваня.
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Что известно об отношениях Тайваня с Китаем и США
- Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах.
- Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность полуострова.
- В последние годы напряженность возросла. Китай не отрицает, что может прибегнуть к силе, чтобы вернуть остров в свой состав.
- В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, несмотря на то, что его официально признают лишь несколько стран.
- До недавнего времени США избегали серьезных отношений с Тайванем, чтобы не ухудшать отношения с Китаем.
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