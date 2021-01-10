Соединенные Штаты отменяют многолетние ограничения на контакты между американскими и тайваньскими чиновниками. Такой шаг может еще больше обострить отношения с Китаем.

США отменять ограничения в отношении Тайваня

Долгое время Госдепартамент США создавал "сложные внутренние ограничения" для регулирования взаимодействия американских дипломатов, военных и других должностных лиц с их тайваньскими коллегами. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

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По его словам, таким образом хотели "успокоить коммунистический китайский режим".

Органы исполнительной власти должны считать недействительными все установки по отношениям с Тайванем, ранее выданные Госдепартаментом,

– отметил Помпео.

И добавил, что теперь отношения США и Тайваня не должны "сковывать ограничения постоянной бюрократии".

В то же время Помпео назвал Тайвань "неофициальным партнером" США, не признав территорию независимым государством.

Как на это отреагировали власти Тайваня

В Министерстве иностранных дел заявили, что более тесное партнерство между Тайванем и США основывается на общих ценностях, интересах и непоколебимой вере в свободу и демократию.

Какими будут отношения США – Китай

Однако Китай, вероятно, будет недоволен таким решением Соединенных Штатов, пишет CNN. Это может еще больше обострить отношения между странами.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что будет поддерживать текущую политику в отношении Тайваня.

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Что известно об отношениях Тайваня с Китаем и США