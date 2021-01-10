Сполучені Штати скасовують багаторічні обмеження на контакти між американськими та тайванськими чиновниками. Такий крок може ще більше загострити відносини з Китаєм.

США скасовувати обмеження щодо Тайваню

Довгий час Держдепартамент США створював "складні внутрішні обмеження" для регулювання взаємодії американських дипломатів, військових та інших посадовців з їхніми тайванськими колегами. Про це йдеться в заяві державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео.

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За його словами, у такий спосіб хотіли "заспокоїти комуністичний китайський режим".

Органи виконавчої влади повинні вважати недійсними всі настанови щодо відносин із Тайванем, раніше видані Держдепартаментом,

– зазначив Помпео.

Та додав, що тепер відносини США та Тайваню не повинні "сковувати обмеження постійної бюрократії".

Водночас Помпео назвав Тайвань "неофіційним партнером" США, не визнавши територію незалежною державою.

Як на це відреагувала влада Тайваню

У Міністерстві закордонних справ заявили, що більш тісне партнерство між Тайванем і США ґрунтується на спільних цінностях, інтересах і непохитній вірі у свободу і демократію.

Якими будуть відносини США – Китай

Однак Китай, імовірно, буде невдоволений таким рішенням Сполучених Штатів, пише CNN. Це може ще більше загострити відносини між країнами.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявляв, що підтримуватиме поточну політику щодо Тайваню.

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Що відомо про відносини Тайваню з Китаєм і США