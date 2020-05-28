США отметили реформы в Украине, готовят дополнительные 125 миллионов долларов помощи, – СМИ

В Пентагоне считают, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах. Теперь Киев может рассчитывать на дополнительную помощь в размере 125 миллионов долларов.

Чиновник Минобороны пояснил, что подтверждение того, что Украина добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, необходимо для того, чтобы помощь могли оказать согласно закону, пишет CNN.

Ранее США увеличили финансовую помощь Украине для борьбы с COVID-19

Что включает помощь США

Новый пакет помощи включает:

мобильные радиолокационные системы;

десятки машин скорой помощи;

средства защищенной связи;

два патрульных катера.

Заметим, что 125 миллионов долларов являются второй половиной от 250 миллионов помощи Украине в сфере безопасности, которую Конгресс выделил на 2020 год.

Чиновник добавил, что решение администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

Почему помощь задерживали

Задержка в предоставлении помощи была вызвана опасениями, связанными с высоким уровнем коррупции в Украине.

Что известно о помощи США в сфере безопасности? Президент США Дональд Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает 250 миллионов долларов для Украины. Финансовую помощь выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".