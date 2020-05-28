США відмітили реформи в Україні, готують додаткові 125 мільйонів доларів допомоги, – ЗМІ
У Пентагоні вважають, що уряд України добився необхідного прогресу в ключових реформах. Тепер Київ може розраховувати на додаткову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.
Чиновник Міноборони пояснив, що підтвердження того, що Україна домагається прогресу в боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадянського нагляду, потрібне для того, щоб допомогу могли надати зігдно з законом, пише CNN.
Раніше США збільшили фінансову допомогу Україні для боротьби з COVID-19
Що включає допомога США
Новий пакет допомоги включає:
- мобільні радіолокаційні системи;
- десятки машин швидкої допомоги;
- засоби захищеного зв’язку;
- два патрульні катери.
Зауважимо, що 125 мільйонів доларів є другою половиною від 250 мільйонів допомоги Україні у безпековій сфері, яку Конгрес виділив на 2020 рік.
Чиновник додав, що рішення адміністрації США утримати виділену для України допомогу відіграло центральну роль у процесі імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у зловживанні повноваженнями та перешкоджанні роботі Конгресу.
Чому допомогу затримували
Затримка в наданні допомоги була спричинена побоюваннями, пов'язаними з високим рівнем корупції в Україні.
Що відомо про допомогу США у безпековій сфері? Президент США Дональд Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет на 2020 рік. Документ передбачає 250 мільйонів доларів для України. Фінансову допомогу виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".