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США відмітили реформи в Україні, готують додаткові 125 мільйонів доларів допомоги, – ЗМІ

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США нададуть Україні додаткову допомогу
США нададуть Україні додаткову допомогу / Getty Images

У Пентагоні вважають, що уряд України добився необхідного прогресу в ключових реформах. Тепер Київ може розраховувати на додаткову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.

Чиновник Міноборони пояснив, що підтвердження того, що Україна домагається прогресу в боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадянського нагляду, потрібне для того, щоб допомогу могли надати зігдно з законом, пише CNN.

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Що включає допомога США

Новий пакет допомоги включає:

  • мобільні радіолокаційні системи;
  • десятки машин швидкої допомоги;
  • засоби захищеного зв’язку;
  • два патрульні катери.

Зауважимо, що 125 мільйонів доларів є другою половиною від 250 мільйонів допомоги Україні у безпековій сфері, яку Конгрес виділив на 2020 рік.

Чиновник додав, що рішення адміністрації США утримати виділену для України допомогу відіграло центральну роль у процесі імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у зловживанні повноваженнями та перешкоджанні роботі Конгресу.

Чому допомогу затримували

Затримка в наданні допомоги була спричинена побоюваннями, пов'язаними з високим рівнем корупції в Україні.

Що відомо про допомогу США у безпековій сфері? Президент США Дональд Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет на 2020 рік. Документ передбачає 250 мільйонів доларів для України. Фінансову допомогу виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Збройні сили України Дональд Трамп Гроші Реформи Новини США Новини політики
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