США відмітили реформи в Україні, готують додаткові 125 мільйонів доларів допомоги, – ЗМІ

У Пентагоні вважають, що уряд України добився необхідного прогресу в ключових реформах. Тепер Київ може розраховувати на додаткову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.

Чиновник Міноборони пояснив, що підтвердження того, що Україна домагається прогресу в боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадянського нагляду, потрібне для того, щоб допомогу могли надати зігдно з законом, пише CNN.

Раніше США збільшили фінансову допомогу Україні для боротьби з COVID-19

Що включає допомога США

Новий пакет допомоги включає:

мобільні радіолокаційні системи;

десятки машин швидкої допомоги;

засоби захищеного зв’язку;

два патрульні катери.

Зауважимо, що 125 мільйонів доларів є другою половиною від 250 мільйонів допомоги Україні у безпековій сфері, яку Конгрес виділив на 2020 рік.

Чиновник додав, що рішення адміністрації США утримати виділену для України допомогу відіграло центральну роль у процесі імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у зловживанні повноваженнями та перешкоджанні роботі Конгресу.

Чому допомогу затримували

Затримка в наданні допомоги була спричинена побоюваннями, пов'язаними з високим рівнем корупції в Україні.

Що відомо про допомогу США у безпековій сфері? Президент США Дональд Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет на 2020 рік. Документ передбачає 250 мільйонів доларів для України. Фінансову допомогу виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".