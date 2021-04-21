Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не рекомендуют путешествовать. Причина – сложная ситуация с коронавирусом. Кроме того, Соединенные Штаты просят своих граждан не ездить на территорию оккупированных Донбасса и Крыма.

Государственный департамент США не рекомендует американцам поездки на территорию Украины из-за коронавируса и обострения на Востоке.

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Ситуация с COVID-19

Не езжайте в Украину из-за коронавируса,

– говорится в сообщении.

Центры контроля и профилактики заболеваний США обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса.

Там также добавляют, если все же необходимо поехать в Украину, следует сделать прививку перед поездкой. Все путешественники также должны носить маски, сохранять социальную дистанцию, мыть руки и избегать скопления людей.

Справка. С начала эпидемии коронавируса болезнь подтвердили уже в 1 961 956 украинцев , за сутки 19 апреля – в 8 940 человек. В общем выздороветь удалось 1 499 752 жителям Украины, к сожалению, умерли – 40 367. По состоянию на 20 апреля Украина занимала 16 место по распространенности COVID-19 в мире.