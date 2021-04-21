США внесли Украину в список стран, в которые не стоит путешествовать
Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не рекомендуют путешествовать. Причина – сложная ситуация с коронавирусом. Кроме того, Соединенные Штаты просят своих граждан не ездить на территорию оккупированных Донбасса и Крыма.
Источник:Госдеп США
Государственный департамент США не рекомендует американцам поездки на территорию Украины из-за коронавируса и обострения на Востоке.
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Ситуация с COVID-19
Не езжайте в Украину из-за коронавируса,
– говорится в сообщении.
Центры контроля и профилактики заболеваний США обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса.
Там также добавляют, если все же необходимо поехать в Украину, следует сделать прививку перед поездкой. Все путешественники также должны носить маски, сохранять социальную дистанцию, мыть руки и избегать скопления людей.
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