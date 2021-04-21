США внесли Україну до списку країн, в які не варто подорожувати
Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не рекомендують подорожувати. Причина – складна ситуація з коронавірусом. Крім того, Сполучені Штати просять своїх громадян не їздити на територію окупованого Донбасу та Криму.
Джерело:Держдеп США
Державний департамент США не рекомендує американцям поїздки на територію України через коронавірус та загострення на Сході.
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Ситуація з COVID-19
Не їздьте в Україну через коронавірус,
– йдеться у повідомленні.
Центри контролю та профілактики захворювань США оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус.
Там також додають, якщо все ж необхідно поїхати в Україну, слід зробити щеплення перед поїздкою. Всі мандрівники також повинні носити маски, зберігати соціальну дистанцію, мити руки та уникати скупчення людей.
Небезпека на окупованих територіях
- Також американців просять утриматися від поїздок на територію окупованого Криму та у східну частину Донбасу, особливо непідконтрольну Україні.
- У Держдепі розповіли про свавільні затримання та інші зловживання зі сторони російської окупаційної влади.
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