Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не рекомендують подорожувати. Причина – складна ситуація з коронавірусом. Крім того, Сполучені Штати просять своїх громадян не їздити на територію окупованого Донбасу та Криму.

Державний департамент США не рекомендує американцям поїздки на територію України через коронавірус та загострення на Сході.

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Ситуація з COVID-19

Не їздьте в Україну через коронавірус,

– йдеться у повідомленні.

Центри контролю та профілактики захворювань США оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус.

Там також додають, якщо все ж необхідно поїхати в Україну, слід зробити щеплення перед поїздкою. Всі мандрівники також повинні носити маски, зберігати соціальну дистанцію, мити руки та уникати скупчення людей.

Довідка. Від початку епідемії коронавірусу недугу підтвердили вже у 1 961 956 українців, за добу 19 квітня – у 8 940 людей. Загалом одужати вдалося 1 499 752 жителям України, на жаль, померли – 40 367. Станом на 20 квітня Україна посідала 16 сходинку за поширеністю COVID-19 у світі.

Небезпека на окупованих територіях

Також американців просять утриматися від поїздок на територію окупованого Криму та у східну частину Донбас у, особливо непідконтрольну Україні.

у, особливо непідконтрольну Україні. У Держдепі розповіли про свавільні затримання та інші зловживання зі сторони російської окупаційної влади.

Довідка. На Донбасі вже тривалий час загострення ситуації, спричинене російською стороною. Найманці Кремля систематично обстрілюють українські позиції, порушуючи всі домовленості. У Криму теж складна ситуація – туди Москва стягує свої війська.